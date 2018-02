Mayer & Co.: Medal Plaza in österreichischer Hand

Oft verzweifelt

In der Stunde des Erfolgs dachte Mayer zurück an die harte Zeit, die zwischen seinen beiden Goldmedaillen lag. "Wenn ich denke, wie viele Stunden ich in der Kraftkammer verbracht habe, wie viele Stunden ich auf der Skipiste verzweifelt bin, weil nichts weitergegangen ist, dann taugt mir das unglaublich", sagte Mayer im ORF-Interview nach der Zeremonie.