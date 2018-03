Wake-up-Call gegen die Müdigkeit

Frisch aus der Tube

Wer ist mutig genug, sich morgens unter einen kalten Duschstrahl zu stellen? So wird die Durchblutung angeregt und der Kreislauf kommt garantiert in Schwung. Einen sanfteren Frischekick kann man seinem Gesicht bereiten – und zwar mit einem Peeling, das die Haut von abgestorbenen Zellschüppchen befreit. Der Teint erstrahlt in rosiger Frische und ist ideal vorbereitet für eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Sie bildet die Basis für einen gesundaussehenden Teint.