Hündin bei großer Hitze in Kofferraum gesperrt

Hündin bleibt bis heute verschwunden

Die Hündin namens "Cindy" ist seither nicht mehr aufgetaucht. Laut der Besitzerin, eine Bekannte des Beschuldigten, ist die Hündin seit 25. August verschwunden. Der Salzburger beteuerte seine Unschuld. Er sei am 26. August wegen der Hitze "den ganzen Tag daheim" gewesen. "Es gibt keinen Beweis, dass der Hund in der Obhut des Angeklagten war", betonte Verteidiger Franz Essl. Er kündigte an, das Urteil mit einer Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung zu bekämpfen. Staatsanwalt Michael Schindlauer meldete Strafberufung an. Der Strafrahmen reichte bis zu zwei Jahren Haft.