Wien: Wieder Gafferei bei Unfalltragödie

Tödlicher Arbeitsunfall am Donnerstag in Wien-Penzing: Ein 43-jähriger Serbe wurde von einem Betonbottich an eine Hausmauer gedrückt und erlag seinen schweren Verletzungen. Einmal mehr wurden die Einsatzkräfte von Dutzenden Schaulustigen behindert - der Ruf nach Strafen wird angesichts der jüngsten Vorfälle immer lauter.