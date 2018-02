„Devil May Cry HD“: Schnetzelei im Dreierpack

Capcoms Dämonenjäger Dante kehrt zurück: Der Publisher hat eine am 13. März erscheinende HD-Neuauflage der ersten drei Serienteile angekündigt. In der "Devil May Cry HD Collection" dürfen die Spieler Dantes erste Abenteuer in Full-HD-Auflösung und bei 60 Bildern pro Sekunde neu erleben und sich auf ein Wiedersehen mit den schrägen Charakteren der Reihe freuen. Die HD-Neuauflage erscheint für PC, PS4 und Xbox One.