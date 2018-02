Verhinderte Großmutter das nächste Schulmassaker?

"Ich kann es kaum erwarten, sie alle wegzublasen"

Konkret hatte der 18-Jährige in sein Tagebuch geschrieben: „Ich bereite mich auf eine Schießerei an der Schule vor. Ich kann es kaum erwarten. Mein Ziel ist so viel präziser geworden. Ich kann es nicht erwarten, in die Klasse zu gehen und sie alle wegzublasen.“ Er brüstet sich auch damit, aus den Fehlern vorheriger Amokschützen oder Bombenleger gelernt zu haben.