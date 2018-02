Es gibt noch viel zu tun!

Egal, ob ein Rind sein ganzes Leben auf einer saftigen Weide verbringen durfte, oder ein Mastschwein sich nach Belieben im Schlamm wälzen konnte – letztendlich endet für nahezu alle sogenannten Nutztiere ihr Dasein auf einem Schlachthof. Igitt – das will ich gar nicht hören, und ich mag mir das nicht vorstellen - so hört sich vielfach die Reaktion der Menschen an, wenn man dieses Thema anschneidet. Aber jeder von uns, der auf sein Schnitzel, die Leberkässemmel oder allgemein auf fleischliche Kost nicht verzichten möchte, muss sich bewusst sein, dass dafür ein Tier sein Leben lässt.