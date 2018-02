„Extinction“-Entwickler erklären Oger-Schnetzelei

Wie es sich als Mensch auf einer Welt lebt, die von haushohen Ogern beherrscht wird, erklären die Entwickler des Actionspiels "Extinction" in diesem Trailer. Das Game zelebriert den Kampf gegen die Riesen mit Klettersequenzen und abtrennbaren Gliedmaßen, überdies versprechen die Entwickler hübsche und flüssige Kampfanimationen. "Extinction" erscheint am 10. April für PC, PS4 und Xbox One.