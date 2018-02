Auf zum „Krone“-Ski-Wochenende in Kitzbühel!

Ein Programm für die ganze Familie

In Kitzühel erwarten Sie einige Überraschungen: Am 17. März genießen Sie im Starthaus der Streif einen Begrüßungsumtrunk. Dort, wo sich die besten Skifahrer unserer Zeit halsbrecherisch den Hang hinunterstürzen, können Sie sich mit Ihrer Familie oder Freunden fotografieren (lassen) und vor Ort an einem großen Social-Media-Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es ein Wander- und Skiwochenenden in Kitzbühel zu gewinnen gibt. Riskieren Sie einen Blick auf die Mausefalle und erahnen Sie, was die Abfahrtsstars Jahr für Jahr riskieren.