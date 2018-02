KI-Entwickler sind gefährlicher als ihre Schöpfung

Solche Gedanken an eine dominante "Superintelligenz, die uns im besten Fall wie Haustiere und im schlimmsten Fall wie Sklaven behandelt", haben für den 79-jährigen Gründer des Österreichischen Forschungsinstituts für Artificial Intelligence (OFAI) in Wien "gottähnliche" Züge. So ein hypothetisches System "könnte natürlich sehr viel bestimmen". Die Vorstellung, dass es "das auch will, ist für mich aber absurd", sagte Trappl. Denn Intelligenz sei im Grunde ein Bündel an Strategien, um wichtige Ziele zu erreichen.