Milchtransporter prallt gegen Lärmschutzwand

Ein 24-jähriger Berufskraftfahrer lenkte am Freitag gegen 5.25 Úhr früh einen Lkw auf der Wiestal Landesstraße in Fahrtrichtung Hallein. Auf der Höhe des Ortsgebietes von Ebenau geriet der Anhänger des Milchtransporters plötzlich ins Schleudern und krachte in weiterer Folge gegen Leitschiene sowie Lärmschutzwand.