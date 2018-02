Schneelast zu groß: Carport stürzt auf zwei Autos!

Da wäre es wohl besser gewesen, einmal öfter Schnee zu räumen. In St. Johann im Unterland brach in der Nacht auf Freitag ein Carport unter der Schneelast zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand, an den zwei darunter geparkten Autos entstand aber Totalschaden. Eine deutsche Familie hatte Glück im Unglück.