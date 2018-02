Beschwerde der Privaten gegen den ORF abgewiesen

Die Medienbehörde KommAustria hat eine Beschwerde der privaten TV-Sender gegen ORF eins und ORF 2 abgewiesen. Die Privaten hatten moniert, dass der ORF am Hauptabend zu wenig anspruchsvolles Programm bietet. Für die KommAustria zählt zur Beurteilung der Erfüllung dieses Auftrags aber das Gesamtprogramm, also auch die Spartensender, wie sie am Freitag mitteilte. Der Bescheid der Behörde ist noch nicht rechtskräftig.