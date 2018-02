St. Pölten trennt sich von Sportdirektor Schupp

Laut dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Helmut Schwarzl habe es mit Schupp "unterschiedliche Auffassungen über den weiteren sportlichen Weg" gegeben. "Es hat diese Woche zahlreiche Sitzungen gegeben, aber wir konnten nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen in Betracht ziehen, dass wir im Sommer zwei Spiele mehr haben werden als die anderen Vereine der Bundesliga. Es gilt, die Mannschaft taktisch, physisch und psychisch auf diese Aufgaben einzustellen - und das weiß auch der Trainer. Dafür werden wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen", sagte Schwarzl.