Die Gastronomen im Land suchen 2000 Fachkräfte

Das größte Welser Wirtshaus wird rauchfrei

Diese hat der Welser Jörg Wanik bereits. Der Boss des Gösser-Bräu verbietet im größten Traditions-Wirtshaus der Stadt ab 1. April in allen Gaststuben das Rauchen. Viele hielten das angesichts der vielen rauchenden Besucher für einen Aprilscherz. „Natürlich ist es ein riskantes Spiel. Wir werden Gäste verlieren, aber auch neue dazu gewinnen. Ich will aber endlich Gewissheit“, so Wanik. Neben der Dauerdebatte um den blauen Dunst bereitet den Gastronomen der Personalmangel nicht weniger Sorgen. Laut OÖ-Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger fehlen im gesamten Bundesland 2000 Fachkräfte. Und das obwohl seit zehn Jahren der Personalstand von 14.000 auf 20.000 gewachsen ist.