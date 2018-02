Änderungen am Holocaust-Gesetz angedeutet

Sind es nur besänftigende Worte vor dem Besuch des polnischen Ministerpräsidenten bei Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, oder denkt die Regierung in Warschau tatsächlich daran, Änderungen am bereits beschlossenen Holocaust-Gesetz durchzuführen? Mateusz Morawiecki erklärte am Freitag, dass er sich vorstellen könne, Teile des weltweit kritisierten Gesetzes "präziser zu formulieren". Die polnische Strafvorschrift hat eine diplomatische Krise mit Israel ausgelöst. Laut dem Gesetz droht denjenigen eine Strafe von bis zu drei Jahren, "die öffentlich und wahrheitswidrig dem polnischen Volk oder Staat" eine Mitschuld an Verbrechen zuweisen, die durch das NS-Regime begangen wurden.