Skifahrer krachte am Hochficht in Sechsjährigen!

Der Unfall passierte gegen 14.45 Uhr bei der Hochwaldabfahrt am Hochficht. Der tschechische Teenager musste kurz vor einer Geländekuppe, etwa 200 Meter vor der Talstationen der Kabinenbahn, einem stehenden Skifahrer ausweichen, krachte dabei gegen den Sechsjährigen. Solche Zusammenstöße können fatal enden. In der Vorwoche war eine 52-jährige Mühlviertlerin nach der Kollision mit einem Snowboarder in Saalbach-Hintergelmm gestorben. Sie hatte beim Anprall einen Leberriss erlitten.