Handwerk mit Vergangenheit und Zukunft

"Bewusstseinsbildung ist notwendig"

150.000 traditionell verhaftete Handwerksbetriebe haben die Autoren der Studie in Österreich ausgemacht. Bichler-Ripfel unterstreicht ihre Bedeutung: „Jeder zweite Lehrling in Österreich kommt aus so einem Betrieb. Das zeigt, was für ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sie sind.“ Mit ihnen werde eine Wertekultur weitergetragen. In der Öffentlichkeit sei das aber zu wenig bekannt. Um das zu ändern, brauche es mehr als eine Unesco-Liste. Bewusstseinsbildung sei notwendig. Bichler-Ripfel nennt als gelungene Initiative fürs Handwerk den Werkraum Bregenzerwald. Dort haben sich Dutzende Betriebe aus der Region zusammengetan. Leistungen werden gemeinsam vermarktet, Ausstellungen organisiert, in die Ausbildung junger Handwerker investiert. Der Werkraum ist mittlerweile international bekannt und macht es möglich, dass traditionelles Handwerker in der Region auch Zukunft hat.