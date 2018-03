Wie Muskeln die Gesundheit fördern und verjüngen

Was sind das nur für interessante Dinger, die sich da so lustig unter der Haut bewegen? So dachten die alten Römer und tauften den Muskel „Musculus“, was nichts anders als „Mäuschen“ bedeutet. Die „Mäuschen“ haben es freilich in sich – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Muskulatur ist wohl eines der meistunterschätzten Körperorgane des Menschen. Sie wollen mehr über dieses Thema erfahren? Dann haben der Orthopäde Andreas Stippler und der Wissenschaftsjournalist Norbert Regitnig-Tillian mit "Kluge Muskeln - Wie Muskeln Ihre Gesundheit fördern und Sie um 20 Jahre verjüngen" genau das richtige Sachbuch für Sie!