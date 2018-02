Familiendrama in NÖ: Funkenflug löste Brand aus

Laut den Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes Wien und des Bezirksbrandermittlers dürften Trenn- bzw. Schleifarbeiten an einem Traktor in der Maschinenhalle auf dem Bauernhof zu dem Funkenflug geführt haben, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Dadurch dürfte sich Dieseltreibstoff entzündet haben. Die beiden Männer und der Bub sollen noch versucht haben, die Flammen mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen.