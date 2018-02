Gut Aiderbichler retten einsames Mufflon

Mufflons können Schüsse hören

Dieser erwies sich als gar nicht so einfach - am ersten Tag kamen die Helfer nicht nah genug heran, um einen Betäubungsschuss zu setzen. Am zweiten Tag gingen zwei Schüsse ins Leere. Mufflons sind extrem sensible Tiere, sie hören den Schuss und reagieren blitzschnell darauf. Schließlich bauten die Tierretter an der bekannten Futterstelle eine Falle, in die das Mufflon nach einigen Stunden des Ausharrens schließlich auch ging. Behutsam nahm Hans das Tier in die Arme und brachte es in den Transporter.