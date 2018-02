Linz wächst dank Bauboom

1100 neue Wohnungen wurden in der Stadt im Vorjahr fertiggestellt. Fast doppelt so viele sind aktuell in Bau. Weitere 4500 sind entweder schon baubewilligt oder in der Einreichphase. Dieser Bauboom ist auch notwendig. Denn Linz wächst, hat derzeit 206.000 Einwohner – das sind 16.000 mehr als vor sechs Jahren.