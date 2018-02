Tourismus-Check der Hoteliervereinigung

Der Wahlkampf gewinne an Schärfe, heißt es seitens der ÖHV Tirol. „Wie es aber mit der Branche weitergehen soll, an der jeder vierte Arbeitsplatz im Land hängt, geht dabei fast unter.“ Deshalb habe man die Tourismuskonzepte unter die Lupe genommen, denn: „Aussagen und Programme zusammen ergeben ein klares Bild von Tourismusaffinität- und expertise in den Parteien“, ist Florian Werner, Vizepräsident der ÖHV, überzeugt.