Schlechtestes Game aller Zeiten bekommt Nachfolger

"Shaq Fu" gilt als eines der schlechtesten Videospiele aller Zeiten. Wired Productions und Saber Interactive arbeiten jetzt an einem offiziellen Nachfolger des Beat'em ups, in dem Spieler in der Rolle des legendären Basketballers Shaquille O'Neal darum kämpfen, dessen Vermächtnis wiederherzustellen. "Shaq Fu: A Legend Reborn" soll noch in diesem Frühjahr für PS4, Xbox One, Switch sowie den PC erscheinen.