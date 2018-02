NASA-Teleskop „Kepler“ erspäht 95 neue Exoplaneten

In den vergangenen vier Jahren beobachteten die Astronomen mit "Kepler" ständig 150.000 Sterne. Unter den nun erspähten Himmelskörpern befinden sich laut Andrew Mayo von der Technischen Universität im dänischen Lyngby bei Kopenhagen Planeten in den unterschiedlichsten Größen: Einige dürften kleiner als unsere Erde sein, andere hingegen den Jupiter an Größe übertreffen, berichtet Mayo im Fachblatt "The Astronomical Journal".