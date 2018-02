Wiener Neustadt verpflichtet Ex-Teamkicker Kienast

Kienast hat in seiner Karriere mit Rapid (2005), Sturm Graz (2011) und Austria Wien (2013) den Meistertitel geholt. Mit Sturm war er außerdem im Jahr 2010 auch ÖFB-Cup-Sieger. Wiener Neustadt überwintert derzeit in der Erste Liga punktegleich mit Spitzenreiter Ried als Tabellenzweiter. Kienast könnte bereits am kommenden Freitag im Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau sein Debüt für die Blau-Weißen geben.