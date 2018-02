Kirchenglocken läuten für Matthias Mayer

"Noch überwältigender als erster Olympiasieg"

Auch die Heimseher, wie der schwer erkältete Bürgemeister Max Linder, strömten noch um vier Uhr morgens zum Feiern herbei. Und letztlich auch Helmut Mayer. Matthias´ Vater, der vor 30 Jahren Olympiasilber im Super G in Calgary geholt hatte, zog es vor, das Rennen wie schon bei Matthias Abfahrtssieg vor vier Jahren in Sotschi daheim in Ruhe zu verfolgen, stieß dann aber zur Runde. „Das ist alles fast noch überwältigender als sein erster Olympiasieg“, stöhnte der stolze Vater.