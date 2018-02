Handschlag verweigert: Wright zofft sich mit Cross

Für negative Schlagzeilen hat am Donnerstag in der Metro Radio Arena von Newcastle das Darts-Premier-League-Duell zwischen Peter Wright und Rob Cross gesorgt! Wright, der sich in der Partie gegen den aktuellen Weltmeister mit 4:7 geschlagen geben musste, verweigerte seinem Kontrahenten den Handschlag (oben im Highlight-Video bei 04:30 Minuten).