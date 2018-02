US-Außenminister Tillerson sprach mit Erdogan

Tillerson: "Haben niemals schwere Waffen an YPG geliefert"

Vor seinem Krisengespräch mit Erdogan versicherte Tillerson, die USA hätten "niemals schwere Waffen" an die YPG geliefert. Daher könne man auch keine solchen Waffen zurücknehmen. Am Freitag will Tillerson mit seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammenkommen.