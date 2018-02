Gold! Matthias Mayer triumphiert im Super-G

Goooold! Wahnsinn! In der Abfahrt wurden die Österreicher noch schwer geschlagen, doch im Super-G hat unser Matthias Mayer sensationell zurückgeschlagen! Er eroberte Olympiagold, sein zweites nach dem Abfahrtstitel vor vier Jahren in Sotschi. Der Kärntner legte eine unfassbar beherzte Fahrt in den Schnee von Jeongseon. Als letzter Österreicher war er ins Rennen gegangen - und holte die Kohlen aus dem Feuer. Am Ende triumphierte er vor Beat Feuz und Kjetil Jansrud und jubelte: "Zweimal Olympiasieger, ich kann's einfach nicht glauben!" Es ist das zweite Super-G-Gold für Österreichs Ski-Herren nach jenem von Hermann Maier 1998 in Nagano - und die Parallelen zu damals waren heute unglaublich.