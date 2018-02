„Zu meiner BVB-Zeit wollte ich mich umbringen“

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung erzählt der inzwischen 40-Jährige weiter darüber, was in ihm ein Umdenken bewirkt hatte. „Ich erinnerte mich daran, wie es war ohne Vater aufzuwachsen – was für Probleme ich in der Kindheit hatte. Eine Stimme sagte mir, dass ich damit nicht besser bin als mein Vater.“ Zu diesem Zeitpunkt stand Buckley – damals im Sommer 2006 – eines Morgens mit einem Strick im Badezimmer. Und ließ es letztlich bleiben…