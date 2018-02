3:1 und Spiel gedreht! RB Leipzig erobert Neapel

Damit sicherten sich die Sachsen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Für Napoli war es die erste Heimniederlage in der Europa League nach 13 Spielen. Dabei hatten die Neapolitaner in der Liga zuletzt acht Siege in Serie gelandet und in dieser Saison nur zuhause gegen Titelverteidiger Juventus Turin verloren. Bezeichnend für den Abend der Neapolitaner auch das Zuschauerinteresse: Lediglich 14.500 verirrten sich ins ansonsten fast immer ausverkaufte Sao-Paolo-Oval.