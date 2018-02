Vermisster Skifahrer taucht 4600 km entfernt auf

Freunde von Filippidis schlugen Alarm, als der Skifahrer nach einem sportlichen Tag am Whiteface Mountain im US-Bundesstaat Vermont nicht wieder heimkehrte. Sechs Tage fehlte von dem 49-Jährigen jede Spur, auch die Suche mit Hubschraubern brachte keinen Erfolg. Dann meldete sich der Vermisste schließlich selbst bei seiner Freundin - vom Sacramento International Airport in Kalifornien. Was in der Zwischenzeit passiert war, darüber konnte er bislang jedoch keine schlüssigen Angaben machen.