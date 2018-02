DIESE Schönheit schickt Williams in die Formel 1!

Am Mittwoch hatte das amerikanische Haas-Team den Präsentationsreigen eröffnet, allerdings hatte der Rennstall lediglich Fotos seines neuen Wagens veröffentlicht. In der kommenden Woche enthüllen in Red Bull am Montag und Titelverteidiger Mercedes sowie Ferrari jeweils am Donnerstag die Hauptkonkurrenten um die Weltmeisterschaft ihre 2018er-Autos.