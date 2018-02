Goalie nach Dopingfall: „Es tut mir wirklich leid“

In dieser wurde O. positiv auf die verbotene Substanz Kokain getestet. Damit verstieß er gegen die Regeln des Weltverbandes (FIFA). „Es tut mir wirklich leid, was passiert ist und dass es so gekommen ist“, erklärte der 26-Jährige gegenüber der „Krone“. Seine Sperre gilt rückwirkend ab 12. November 2011 – dem Tag seiner vorläufigen Suspendierung – bis 11. November 2021. Die Dauer selbiger ist im Fußball ungewöhnlich.