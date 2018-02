„Sportler“ machte Klimmzüge bei Unterführung!

„Zwickt's mi, I glaub I tram! Des derf net wohr sein, wo samma daham?“ Dieser Ambros-Klassiker dürfte gestern Nachmittag fielen Autofahrern in Wels spontan eingefallen sein. Ein laut Polizei „verhaltensauffälliger“ 19-Jähriger machte in sechs Metern Höhe an der Unterführung Neustadt hängend Klimmzüge. Der „Sportler“ wurde vom Amtsarzt in die Psychiatrie eingewiesen.