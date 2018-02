Tod nach Liebesspiel: Deutsche (61) angeklagt

So auch an jenem schicksalshaften Sommertag Anfang Juni: Der lebensfrohe Pensionist wollte mal wieder, sie aber nicht. Daraufhin holte die Deutsche ihre von der Hausärztin verschriebenen Schlaftabletten und löste sechs dieser „Halcion“-Tabletten laut Anklage in einer Flüssigkeit auf – unklar ist ob es sich um Wasser oder ein alkoholisches Getränk handelte. Dies gab sie P. zu trinken – laut Staatsanwalt aber ohne ihm davon etwas zu sagen. Der Mann trank aus und wurde bewusstlos. Als M. später bemerkte, dass ihr Liebhaber nicht mehr atmete, beschloss sie dessen Tod geheim zu halten, erklärte Barbara Fischer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. „Sie umwickelte daraufhin die Leiche mit Plastiksäcken, klebte diese mit Klebeband zu und hob diese in eine grüne Tonne.“ Die grüne Kunststoff-Tonne, die in der Garage stand, legte sie auf den Boden und schob den verpackten leblosen Körper P.s hinein. Dann ließ sie es sein: Über drei Wochen lag die Leiche in der Tonne, verweste durch das warme Sommerwetter noch schneller als bei normalen Bedingungen. Am 29. Juni rief die Ex-Frau von P. die Polizei – so kam der Fall auf. Einen Tag später kam Silvia M. in U-Haft, und sitzt dort bis heute. „Ich wollte ihn nicht töten, ich wollte nur, dass er schläft“, teilt sie den Ermittlern mit. Das dürfte auch das Motiv sein: Offensichtlich ärgerte sich M. über die Sex-Spiele.