Häftling tot in seiner Zelle in Garsten gefunden

Versuchter Mord

Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, soll der 2010 nach einem versuchten Mord an seiner Freundin zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilte 46-Jährige leblos an einer sogenannten Duschstange in seiner Zelle gefunden worden sein. Wachpersonal hatte den Mann bei einem abendlichen Kontrollgang entdeckt und sofort Alarm geschlagen.

Jörg-Raimund M., der früher in Leoben untergebracht war, inzwischen aber seit Jahren in Garsten einsaß, war nicht mehr zu retten. Reanimationsversuche eines Notarztes verliefen erfolglos.