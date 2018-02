Red Bull Salzburg: Fanmarsch in San Sebastian!

Wenn österreichische Mannschaften in den internationalen Wettbewerben auswärts antreten, dann gebührt ihnen auch ein großer Support von mitreisenden Fans. Rapid- und Austria-Fans haben mit ihren Auftritten in den letzten Saisonen schon aufhorchen lassen, jetzt ziehen auch die Red Bull Salzburg-Anhänger nach: In Baskenland zeigten sie sogar einen Fanmarsch Richtung Anoeta-Stadion. Alles läuft bisher sehr friedlich ab.