DJ Ötzi hat Ass im Ärmel

Dass zum Runden nächstes Jahr einiges geplant ist, ist klar: „Neben der Gipfeltour, die 2019 auch in Italien, Deutschland und der Schweiz Station macht, wird Gerry ein einwöchiges Heimspiel im Ötztal geben. Außerdem kommt zum Jubiläum eine neue CD auf den Markt“, verriet seine Frau Sonja. Am neuen Album wird natürlich schon eifrig gefeilt: „Ich freue mich sehr darauf, zudem mir schon so viele gute Ideen und Geschichten zu Songs im Kopf herumgeistern.“