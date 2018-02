Premier verbietet seinen Ministern Gspusis im Büro

Kuriose Ankündigung von Australiens Premierminister: Malcolm Turnbull will den Mitgliedern seiner Regierung künftig keine sexuellen Beziehungen mit Angestellten mehr durchgehen lassen. Der konservative Regierungschef kündigte am Donnerstag "neue Standards" an, die Ministern - egal, ob verheiratet oder nicht - Affären mit Mitarbeitern verbieten.