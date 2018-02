Kanada feiert im Auftaktspiel klaren 5:1-Sieg!

Der zwölffache Weltmeister Tschechien tat sich in seinem Auftaktspiel gegen das Heimteam Südkorea dagegen erstaunlich schwer. Am Ende konnte sich das Team aus Tschechien mit 2:1 durchsetzen. Die skandinavischen Medaillenanwärter feierten freilich klare Siege. Schweden besiegte Norwegen mit 4:0, Finnland bezwang Deutschland mit 5:1. Am ersten Tag des Herrenturniers hatten die USA gegen Slowenien und Gold-Favorit OA Russland gegen die Slowakei völlig überraschend verloren.