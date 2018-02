Kampf ums Rauchverbot

„Wer in einer Disco oder in einem Lokal ist, in dem geraucht wird, ist einer 50-mal höheren Feinstaubbelastung ausgesetzt, als auf der Straße“, erklärt Primar Herwig Schinko von der Krebshilfe OÖ, die gemeinsam mit der Ärztekammer OÖ das Rauchverbots-Volksbegehren unterstützt.