Weißensee: Kältepol mit minus 24 Grad

Väterchen Frost hatte in der Nacht auf Donnerstag Kärnten fest im Griff. In vielen Tälern herrschte klirrende Kälte. Am Weißensee sackte das Quecksilber sogar auf minus 24,3 Grad. Damit war diese Region der Kältepol in Österreich. Nur auf einigen Bergen wurden noch tiefere Temperaturen gemessen.