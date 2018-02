„Verbesserungen sind im Strafvollzug immer nötig“

Warum hat sich das Ministerium für Sie entschieden?

Ich glaube, es war mein Lebenslauf, der die Verantwortlichen überzeugt hat. Nach meiner Ausbildung konnte ich in der JA Innsbruck unter anderem im allgemeinen Exekutivbereich wertvolle Erfahrungen sammeln. Später wurde mir die Leitung für die U-Haft-Abteilung der Männer übertragen. Danach wirkte ich im Rahmen von diversen UN- und EU-Missionen in leitenden Positionen am Aufbau des Strafvollzugssystems im Kosovo mit. Fünf Jahre war ich im Ausland tätig. Danach ging es in Linz weiter und parallel dazu konnte ich mein Studium der Rechtswissenschaften abschließen.