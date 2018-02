„Bei US-Angriff getötete Russen keine Soldaten“

Dass es Hunderte tote Russen gewesen seien, wird aber nach wie vor als "gezielte Fehlinformation" aus den Reihen der mit den USA verbündeten Rebellen bezeichnet. Tatsächlich dürften Dutzende Kämpfer bei einem abgewehrten Angriff auf einen Rebellenposten in der Nähe eines Ölfelds getötet worden sein, die eben von russischen Contractors unterstützt wurden. Dass russische Unternehmen wie Wagner vom syrischen Regime angeheuert werden, um wichtige Infrastruktur zu beschützen, wurde bereits in den vergangenen Jahren mehrfach berichtet. Die auf Recherchen in sozialen Medien spezialisierte Gruppe Conflict Intelligence Team leistete hier wertvolle Arbeit.