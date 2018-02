Bad Ischl: Hotel Royal am Sprung in eine neue Liga

Sky-Lounge – dieses Wort verbinden Vielflieger mit den Annehmlichkeiten eines abgetrennten Rückzugsorts am Flughafen. In der Red-Bull-Fußball-Arena in Salzburg ist die Sky-Lounge die erste Adresse für VIP-Fans. Auch das Hotel Royal spielt ab November in dieser exklusiven Liga mit: Im Zuge der Modernisierung, die man sich 14 Millionen Euro kosten lässt, erhält das Dach des Hauses nämlich eine neue Bestimmung. Neben einem Unendlichkeitsbecken (einem Infinity-Pool) wird dort auch ein Relax-Bereich mit Saunen und Kaminzimmer, sowie mit einer großzügigen Sonnenterasse errichtet. „Mit Blick auf die Katrin“, schwärmt Markus Achleitner, Generaldirektor der Eurothermen.