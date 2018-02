10.000 Euro für originalgetreues Wappen

Auf Gut Guggenthal laufen seit Jänner beim ehemaligen Jagdschloss Vorarbeiten zur Sanierung. Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble aus dem 16. Jahrhundert gehört der Gut Guggenthal GmbH und der Gut Guggenthal Invest GmbH. An ersterer sind vier Privatpersonen beteiligt, an der zweiten nur drei von ihnen. Das Wappen von Bischof Franz Virgil Graf Spaur hat nur ideellen Wert. Ein originalgetreuer Nachbau würde 10.000 € kosten. Die Inhaber sind über die Kaltschnäuzigkeit der Diebe erschüttert. Diese hatten vor den Bauarbeitern vor Ort angegeben, das Gut gehöre ihnen und sie müssten das Wappen herausstemmen und wegbringen. Es gab natürlich nie einen Auftrag von den echten Bauherren für so eine Aktion.