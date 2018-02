Opfer: Horror-Coach missbrauchte auch Gary Speed!

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Bennell in den 1980er Jahren an Buben zwischen 8 und 15 Jahren vergangen hat. Das Gericht bezeichnete den ehemaligen Coach von Crewe Alexandra und Manchester City als "zielstrebigen und rücksichtslosen Pädophilen". Die Opfer sagten aus, sie hätten von einer Profikarriere geträumt und deshalb habe Bennell die Macht über sie gehabt. Etwa vor einem Monat is der Name vom ehemaligen Leeds- und Sheffield United-Spieler Gary Speed in Gerichtsaal erwähnt worden. Seitdem kommt sein Name als einer der Opfer immer öfter in den Berichten vor.