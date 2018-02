NEOS warnen vor Weg in „gelenkte Demokratie“

Der tagelange Schlagabtausch zwischen dem ORF und der FPÖ infolge eines gekürzten Beitrags über den Tiroler FPÖ-Spitzenkandidaten Markus Abwerzger hat NEOS-Chef Matthias Strolz in Alarmbereitschaft versetzt. Am Donnerstag warnte der Oppositionspolitiker vor einem "akkordierten Feldzug gegen den unabhängigen Journalismus und die Medienfreiheit". Die Freiheitlichen wollten das Land "in die Gasse der gelenkten Demokratie steuern", sagte Strolz. Die Attacken auf den ORF seien ein "offensichtliches Spiel" und der Versuch, diesen "sturmreif zu schießen".